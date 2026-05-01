Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı
Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrılıp Almanya'ya gitti.
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri derbinin ardından yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.
İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, İtalyan teknik adam da onların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.
ALMANYA'YA GİTTİ
Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya’nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.
