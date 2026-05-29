Dominik Livakovic'ten Fenerbahçe sözleri: Seçimi bekliyorum

Fenerbahçe'den sezon başında İspanyol ekibi Girona'ya kiralanan, devre arasında ise kiralık olarak eski takımı Dinamo Zagreb'in yolunu tutan Dominik Livakovic önemli açıklamalarda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın kalesini koruyacak Livakovic, milli takım kampında geleceğine dair soruları yanıtladı.

"SEÇİMLER YAKLAŞIYOR"

Deneyimli kaleci, transferiyle ilgili henüz yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Livakovic açıklamasında, "Yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, bunu beklemem gerekiyor. Sonrasında durum daha netleşecektir." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN NE SÖYLEYECEĞİNİ GÖRMEK LAZIM"

Hırvat file bekçisi, herhangi bir tercihinin olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Hayır. Önce Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım, ardından bunu mali detaylarla birleştirmek gerekiyor." yanıtını verdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

31 yaşındaki file bekçisinin, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.