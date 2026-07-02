Donald Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne yeni uçağıyla gelecek

Dünyanın gözü Ankara'da..

Türkiye, 7 Temmuz'da 36'ncı NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, katılımcı liderlerin de yol haritası şekillenmeye başladı.

Bunlardan biri de ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Zirveye kalabalık bir ekiple geleceği belirtilen Trump'ın ekibinde bin kişinin yer alması bekleniyor.

Ankara'da görev yapacak ekiplerin birçoğu zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik anlamında gelen ilk ekipler başkent Ankara'da ilk çalışmalarını gerçekleştirecek.

400 MİLYON DOLARLIK YENİ UÇAĞIYLA GELECEK

Trump, Ankara'daki zirveye Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747-8 uçağı "Air Force One" ile gelecek.

Uçaktaki başkanlık ekibinde özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD hava ve deniz kuvvetleri personeli yer alacak.

Katar'ın hediyesi Trump'a ulaştı: 400 milyon dolarlık jest

KATAR HEDİYE ETMİŞTİ

Trump'ın yeni uçağını Katar hediye etmişti.

400 milyon dolar değerindeki uçakta ABD Hava Kuvvetleri tarafından bir dönüşüm çalışması yürütülmüştü.

HELİKOPTERİ "MARINE ONE" DA GETİRİLECEK

Öte yandan Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek.

O araçlardan bir tanesi "Marine One" helikopteri.

Trump'ın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek.

Helikopter ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına sunulacak.

HELİKOPTER GÜVENLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

ABD başkanlık helikopteri Marine One yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleri ile elektromanyetik darbelere karşı özel olarak korunuyor.

Parlak yeşil ve beyaz renklere sahip helikopter ortalama 14 yolcu taşıyabiliyor.

MAKAM ARACI CANAVAR DA ANKARA'DA OLACAK

Trump'ın "The Beast" yani "Canavar" adı verilen Cadillac marka makam aracı da Ankara'ya getirilecek.

Amerika'dan gelen ekip güzergah planlamaları ile güvenlik çemberi gibi tüm ayrıntıları Türk yetkililerle planlayacak.

BEŞ KAT ZIRHLI

Trump'ın makam aracı The Beast, kendisi için modifiye edilerek yeniden üretilmişti.

Araç, beş kat zırhı nedeniyle dünyanın en güvenlik otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.

Trump'ın güvenli bir şekilde taşıyacak araç dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.