Kastamonu'da arıların soktuğu yaşlı adam öldü

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Kastamonu’nun Cide ilçesi Kasım Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Yaşar Oturak, iddiaya göre, kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaştı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Oturak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Oturak'ın cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından memleketi Azdavay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.