Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek

Tarihi zirveye saatler kaldı...

32 üye ülke NATO zirvesi için Ankara'ya geliyor.

Zirveye katılacak liderlerden bir tanesi de ABD Başkanı Donald Trump olacak.

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞECEK

Trump burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu görüşemeye ilişkin bilgilendirmede bulundu.

ELE ALINACAK KONULAR

Duran açıklamasında, şu ifadeler yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.”

"ERDOĞAN DAVET ETTİĞİ İÇİN GELİYORUM"

ABD Başkanı, daha önce yaptığı açıklamada zirveye katılma nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen davet olduğunu söylemişti.

İki liderin ittifakın geleceği hakkında alınacak önemli kararlara öncülük etmesi bekleniyor.