Donald Trump doktor oldu: Muhaliflere reçete yazdı

ABD içerisinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gerginlikler devam ediyor.

Bu süreçte okların hedefinde en çok ABD Başkanı Donald Trump bulundu.

Donald Trump; hatalı politikaları, sözleri, tavırları yüzünden çok eleştirildi.

ABD Başkanı'nı eleştirenlerin başında en çok da ünlü oyuncular yer aldı.

YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANMIŞ VİDEO KULLANDI

Başkan Trump, ilginç bir hamleyle kendisini eleştiren isimleri sosyal medya hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video ile hedef aldı.

KENDİNİ DOKTOR HALİNE GETİRDİ

Yapay zeka ile hazırlanmış videonun başında Donald Trump, doktor kıyafeti giyerek ABD'li muhaliflerin kendisine ithaf ettiği "Trump ile kafayı bozma sendromu"na yönelik tedavi bulduğunu söylüyor.

VİDEODA BULUNAN ÜNLÜ İSİMLER

Ardından videonun devamında, daha önce Trump'ın politikalarını eleştiren Robert De Niro, Julia Roberts, Rosie O'Donnell, Edward Norton, John Leguizamo gibi isimlerin yapay zekayla üretilmiş halleri, bu sendromla mücadelelerini acıklı şekilde anlatıyor.

"TEDAVİ BASİT, DİYET KOLA İÇİN"

Videonun sonunda da Donald Trump, tedavinin basit olduğunu söyleyerek "Yalan söylemezseniz, yalan haberleri bırakırsanız, dua ederseniz ve endişeli hissettiğinizde benim gibi diyet kola içerseniz hayatınızda inanılmaz bir fark göreceksiniz." diyerek video bitiyor.