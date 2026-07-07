Trump'tan 'F-35 sorusuna' yanıt: Neden olmasın ki

Ankara'da tarihi anlar...

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.

Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önce havalimanınında daha sonra Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılandı.

İki lider resmi törenin ardından içeri geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

F-35 SORUSUNA YANIT: NEDEN OLMASIN Kİ

Burada, Donald Trump'a Türkiye'nin daha önce parasını ödediği F-35'lerin satışı soruldu.

Trump bu konuda "Türkiye ile F-35’ler konusunda almamız gereken bir karar var. Neden olmasın ki?" dedi.

"KESİNLİKLE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Türkiye'nin NATO'daki sadık rolüne dikkat çeken ABD Başkanı, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var.

Kesinlikle değerlendireceğiz." diye konuştu.

"BİZ 5 UÇAĞIN DA SÖZÜNÜ ALDIK"

Öte yandan aynı soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.

Bu konunun yeni olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de ABD ile görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık ve sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var." ifadelerini kullandı.

"HAYIRLI BİR KARAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Zirvede bu konuda iyi bir ilerleme kaydedeceklerine inandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum.



Bu konuda da sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.”