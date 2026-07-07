Belçikalı bakan Francken'ten Türkiye paylaşımı için özür

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, iki gün boyunca Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Ankara, tarihi zirve kapsamında 32 üye devletten lider ve beraberlerindeki heyetlere ev sahipliği yapıyor.

Zirveye ilişkin liderlerden ve bakanlardan yapılan paylaşımlar ise dikkat çekti.

36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Belçika Savunma Bakanı Francken, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"TEKRAR MERHABA BENİM GÜZEL TÜRKİYE'M"

Francken yaptığı paylaşımında, "Tekrar merhaba benim güzel Türkiye'm ve eski dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir tabloyu işaret ettiği fotoğrafı yer aldı.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"BÖYLE OTURMANIZ DOĞRU DEĞİL"

Atatürk'ün yer aldığı tablonun yanından ayak ayak üzerine atan Francken eleştirilerin hedefi oldu.

Duruma tepki gösteren bir kullanıcı Francken'e sosyal medya hesabı üzerinden "Böyle oturmanız doğru değil, bu Türkiye'de saygısızlık olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bunun üzerine kullanıcıdan özür dileyen Francken, bahsi geçen paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.