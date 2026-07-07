Aral Şimşir, Trabzonspor için yola çıktı

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Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir transfer için daha geri sayıma geçti.

Trabzonspor, Danimarka ekibi Midtjylland'ın forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

TARİHE GEÇECEK TRANSFER

Karadeniz ekibi, hücum oyuncusu ile anlaştıktan sonra Midtjylland cephesinin 13 milyon euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti.

Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Aral Şimşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçağa bindiği andan bir kare paylaştı ve "Yükleniyor" ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA İDMANA ÇIKACAK

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, bugün Danimarka'dan özel uçakla direkt Trabzon'a gelecek.

Saat 20.00 civarında Trabzon'da olacak olan 24 yaşındaki oyuncu, çarşamba günü ilk idmanına çıkacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 54 maçta süre bulan 10 milyon euro piyasa değerindeki Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.