Donald Trump: İran, ben gelene kadar 47 yıl boyunca işlediği cinayetlerden paçayı kurtardı

ABD ile İran, uzun süren müzakere sürecinin ardından ortak bir mutabakatta uzlaştı.

İki ülke arasında sağlanan mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Mutabakata rağmen iki ülke arasında sözlü tartışmalar ve polemikler devam ederken Donald Trump, sosyal medya hesabından İran ile yapılan anlaşma başta olmak üzere çok sayıda kişiyi eleştirdiği bir paylaşım yaptı.

DEMOKRATLARI HEDEF ALDI

Yaptığı paylaşımda Trump, Demokratları hedef alarak İran’ın askeri anlamda tamamen mağlup edildiğini savundu.

OBAMA'YI VE BIDEN'I ELEŞTİRDİ

Ayrıca Donald Trump, ABD eski başkanları Barack Obama ve Joe Biden’ı zayıf liderler olmakla eleştirerek, Obama’nın görev süresi boyunca İran’a milyarlarca dolar nakit verdiğini öne sürdü.

"RADİKAL SOLCU APTALLAR VE DEMOKRATLAR NE KADAR İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMIZIN FARKINDALAR"

ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Radikal solcu aptallar ve Demokratlar, İran'ın askeri olarak tamamen yenilgiye uğratılmasıyla, onlara karşı savaşımızda ne kadar iyi iş çıkardığımızın farkındalar. Obama onlara sadece milyarlarca dolar nakit vermeye devam etti ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi İran'ı dizginlemek için yapılması gerekenler konusunda o dönemki tükenmiş ordumuzu hiç kullanmadı.

"İRAN, BEN GELENE KADAR 47 YIL BOYUNCA İŞLEDİĞİ CİNAYETLERDEN PAÇAYI KURTARDI"

Ona karşı zerre saygıları yoktu. Onun da tıpkı Uykucu Joe Biden gibi zayıf ve etkisiz bir lider olduğunu düşündüler ve bu konuda yüzde 100 haklıydılar. İran, ben gelene kadar 47 yıl boyunca işlediği 'cinayetlerden' paçayı kurtardı. Sonra her şey değişti. Amerika geri döndü!.”