İran: ABD ile anlaşma iddiaları spekülasyondan ibaret

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran tarafından 'onaylanma' aşamasına geldiğini iddia ederek planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.

Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını ifade eden Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı" dedi.

Bekayi, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur" şeklinde konuştu.

"İRAN HİÇBİR MUTABAKAT METNİNİ ONAYLAMADI"

İran basını ise Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan üst düzey kaynağa dayandırdığı haberde, "ABD ile mutabakat zaptı için hiçbir metin onaylanmadı" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmayı duyurması İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı