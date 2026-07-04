Donald Trump: İran'daki cenaze töreni için izin verdik

İran, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail saldırılarında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney için 6 günlük bir cenaze töreni düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü kapsamında Güney Dakota eyaletinin Keystone kasabasındaki Rushmore Dağı'nda yaptığı açıklamalarda, buna dair de konuştu.

"İRAN HESAPLAŞMAK İÇİN CAN ATIYOR"

Venezuela ve İran'a karşı yürütülen ABD askeri operasyonlarını öven Trump, İran'ın "hesaplaşmak için can attığını" iddia etti.

"İRAN'I YERLE BİR ETTİK"

Trump, "Venezuela'yı bir günde yendik ve İran'ı yerle bir ettik. Anlaşmaya can atıyorlar, anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki" ifadelerini kullandı.

"İZİN VERDİK, ÇÜNKÜ İYİ İNSANLARIZ"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine değinen Trump, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız." dedi.