Donald Trump: İran'la ateşkes bence bitti

NATO Liderler Zirvesi, Ankara'da devam ediyor.

Dün başlayan ve bugün devam eden zirvede, önemli anlar yaşanıyor.

Geçtiğimiz dakikalarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İRAN'LA ATEŞKES BİTTİ Mİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, NATO'dan memnun olmadığını ve İspanya'nın da "korkunç bir ülke" olduğunu söyledi.

Akabinde de Trump'a geçtiğimiz ay imzalanan İran'la ateşkes anlaşması da soruldu.

Anlaşmanın devam edip etmediğine yönelik Trump, şöyle dedi;

"ATEŞKES BİTTİ, BUNLAR HASTALIKLI"

"Bence ateşkes sona erdi. Pisliklerle anlaşmak istemiyorum. Bunlar hastalıklı insanlar. Bana kalırsa bu iş bitti. İranlılar yalanca bir anlaşma yaptı.

"BİR ANLAŞMA YAPMIŞTIK, KONUŞMAMIŞIZ GİBİ DEVAM ETTİLER"

İranlılarla bir anlaşma yaptık. Hiç konuşmamışız gibi davranmaya devam ettiler.

Görüşebilirler. Ancak vakit kaybederler. Onlar yalancı hilebaz ve hastalıklı. 35 bin kişiyi öldürdüler.

"VAKTİMİ HARCAMAK İSTEMİYORUM"

İnsanlar da sorgulamaya başladı. Nasıl bu devleti ele geçiremezler diye. İnsanlar öldü. Ben bu insanlarla vaktimi harcamak istemiyorum.

"BİZİM EKİP GÖRÜŞMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Bizim ekibimiz görüşmeye devam edebilir. Ben İran’ı artık sevmiyorum. ABD’ye hiç adil davranmadılar. Erdoğan’ı seviyorum. O benim için kırmızı halıları serdi."

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılara karşılık İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

İran ordusu da ABD'ye ait Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi hedef aldığını belirtti.