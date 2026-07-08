Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio görüştü

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da gerçekleştirilen üst düzey diplomatik temaslar sürüyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile başkentte bir araya geldi.

Görüşme, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik temasların yanı sıra zirvenin gündemindeki bölgesel ve küresel güvenlik başlıkları açısından da önem taşıyor.

NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA KRİTİK TEMAS

Ankara'da düzenlenen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ile ittifakın gündemindeki başlıkların ele alınması bekleniyor.

Zirve süresince müttefik ülkelerin dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen ikili temaslar, NATO'nun ortak güvenlik politikalarının değerlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

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YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanları da peş peşe ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio ile yaptığı görüşme de bu diplomasi trafiğinin öne çıkan temaslarından biri olarak dikkat çekti.