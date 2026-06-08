Donald Trump: İsrail ve İran derhal durmalı

Orta Doğu'da gerilim yüksek seyretmeye devam ediyor.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş nükleer tesisler, füze altyapısı ve rejim hedeflerini vurdu.

GEÇİCİ ATEŞKES İLAN EDİLDİ

İran'ın misillemeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları gibi gerginlikler küresel enerji piyasalarını da etkiledi.

Nisan'da ABD-İran arasında iki haftalık bir ateşkes ilan edildi, bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gibi şartlar gündeme geldi.

SALDIRILAR YENİDEN ALEVLENDİ

Trump yönetimi, İran'la nükleer program, uranyum stokları ve yaptırımlar konusunda dolaylı müzakereleri sürdürdüğünü belirtirken, 'anlaşmaya çok yakınız' mesajı da veriyor.

Ateşkes belirsizlik halinde sürerken, gerilim yeniden tırmandı.

"DERHAL ATEŞ ETMEYİ BIRAKIN"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın İsrail’e füze saldırısı ve İsrail'in buna karşılık vermesinin ardından iki tarafa da 'derhal ateş etmeyi bırakmaları' çağrısında bulundu.

Donald Trump, gerilimin diplomatik müzakereleri tehlikeye atmamasını istediğini vurguladı.

İsrail, İran'ın hava savunma sistemlerine saldırdığını duyurdu