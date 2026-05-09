Donald Trump: İtalya'ya ihtiyacımız olduğunda Meloni yoktu

ABD ile Avrupa arasındaki çatlaklar yerini koruyor.

Sık sık AB ülkelerine yönelik eleştirileri ile gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde son olarak İtalya vardı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine özel telefon mülakatı veren Trump, Roma yönetimininin hoşuna gitmeyecek ifadeler kullandı.

"İTALYA'DAN ASKER ÇEKMEYİ DEĞERLENDİRİYORUM"

ABD Başkanı, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin bazı değişiklik sinyalleri verdi.

Trump açıklamasında "İtalya'daki üslerden asker çekme konusunu hala değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

"İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA MELONİ YOKTU"

Konuşmasının devamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef alan Başkan Trump, "İtalya'ya ihtiyacımız olduğunda Meloni yoktu.

Oysa ben ve ülkem her zaman İtalya'nın yanındaydık." dedi.

ALMANYA'DAN 5 BİN ASKERİ ÇEKME KARARI

ABD Savunma Bakanlığı, Almanya’da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceğini açıklamıştı.

Kararın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin hemen ardından gelmesi dikkat çekmişti.

ABD'NİN İTALYA'DAKİ VARLIĞI

İtalya’daki Aviano Hava Üssü ve Sigonella Deniz Hava Üssü, ABD için Akdeniz’de büyük önem taşıyor.

Aviano Üssü’nde savaş uçakları konuşlu bulunurken, kriz dönemlerinde Balkanlar, Libya ve Orta Doğu operasyonları buradan yönetildi.

ÖNEMLİ ARAÇLAR BULUNUYOR

Sigonella ise keşif uçakları, deniz devriye unsurları ve insansız hava araçları için merkez niteliğinde.

Uzmanlar, İtalya’daki bazı üslerde nükleer paylaşım programı kapsamında taktik nükleer bombaların da bulunduğunu öne sürüyor.