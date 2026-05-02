ABD'nin Avrupa kıtasındaki askeri gücü yeniden gündemde

Washington ve Berlin hattında İran savaşı üzerinden patlak veren diplomatik kriz askeri kararlara yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki karşılıklı suçlamaların tırmanmasıyla birlikte Pentagon, Almanya'daki askeri varlığını azaltma kararı aldı.

5 BİN ASKER GERİ ÇEKİLİYOR

Alınan karara göre ABD'nin, Avrupa'daki en büyük askeri gücünü barındırdığı Almanya'dan beş bin askerini geri çekeceği bildirildi.

Pentagon’un bu hamlesiyle birlikte bölgedeki Amerikan gücü, 2022 yılındaki Ukrayna işgali öncesindeki seviyelere gerilemiş olacak.

BUNUNLA SINIRLI KALMADI

Kararın en dikkat çekici detaylarından biri ise bu yıl içinde Almanya’ya sevk edilmesi planlanan uzun menzilli füze taburu projesinin iptal edilmesi oldu.

Bu gelişme, Berlin yönetiminin kritik bir füze savunma desteğinden mahrum kalması anlamına geliyor.

Almanya, halihazırda 36 bini aşkın personelle Japonya’nın ardından dünyada en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapan ikinci ülke konumunu sürdürüyor.

BİRÇOK ÜLKEDE BİNLERCE ASKER BULUNUYOR

Soğuk Savaş döneminde 250 binlere ulaşan bu rakamın kademeli olarak düşürülmesi, ABD’nin küresel savunma önceliklerinin değiştiğini gösteriyor.

Geri çekilecek birliklerin doğrudan ana vatana mı döneceği yoksa stratejik önemi artan başka bölgelere mi kaydırılacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.

Avrupa’daki Amerikan askeri ağı sadece Almanya ile sınırlı değil; İtalya’da 12 bin, İngiltere’de ise 10 binden fazla asker aktif görev yapıyor.

İSPANYA DA HEDEF OLABİLİR

İspanya’da bulunan 4 bin kişilik güç ise Madrid hükümetinin tesislerin İran operasyonlarında kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle Washington’un geri çekilme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ramstein, Aviano ve Lajes Field gibi devasa üsler, sadece Avrupa’nın güvenliği için değil, Orta Doğu ve Afrika’daki krizlere müdahale etmek için de hayati birer lojistik merkez ve komuta noktası olarak kullanılmaya devam ediyor.

ALMANYA: AVRUPA’NIN ANA KOMUTA MERKEZİ

ABD’nin Avrupa’daki en kritik üslerinden biri Almanya’daki Ramstein Hava Üssü olarak öne çıkıyor. Ramstein, Amerikan Hava Kuvvetleri’nin Avrupa’daki ana merkezi kabul ediliyor.

Üs; nakliye uçakları, tanker filoları, insansız hava araçları koordinasyonu ve NATO hava operasyonları açısından kilit rol üstleniyor.

EĞİTİM MERKEZLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Stuttgart kentinde ise ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve Afrika Komutanlığı (AFRICOM) karargâhları bulunuyor.

Wiesbaden ve Grafenwöhr üsleri de kara kuvvetleri eğitim merkezi olarak kullanılıyor.

Bu tesislerde zırhlı araçlar, topçu sistemleri, Patriot hava savunma unsurları ve mühimmat depoları yer alıyor.

İTALYA: AKDENİZ’İN VURUCU GÜCÜ

İtalya’daki Aviano Hava Üssü ve Sigonella Deniz Hava Üssü, ABD için Akdeniz’de büyük önem taşıyor.

Aviano Üssü’nde savaş uçakları konuşlu bulunurken, kriz dönemlerinde Balkanlar, Libya ve Orta Doğu operasyonları buradan yönetildi.

Sigonella ise keşif uçakları, deniz devriye unsurları ve insansız hava araçları için merkez niteliğinde.

Uzmanlar, İtalya’daki bazı üslerde nükleer paylaşım programı kapsamında taktik nükleer bombaların da bulunduğunu öne sürüyor.

İNGİLTERE: İSTİHBARAT VE HAVA GÜCÜ MERKEZİ

Birleşik Krallık’taki Lakenheath ve Mildenhall üsleri, ABD’nin Avrupa hava operasyonlarının temel noktaları arasında gösteriliyor.

Lakenheath’te F-15 ve F-35 savaş uçakları görev yaparken, Mildenhall üssü tanker uçakları ve özel kuvvet operasyonlarında kullanılıyor.

EN BÜYÜK İSTİHBARAT ORTAĞI

İngiltere aynı zamanda ABD ile en yakın istihbarat ortaklarından biri konumunda.

Elektronik takip sistemleri ve erken uyarı radar ağları da bu bölgede yoğunlaşıyor.

İSPANYA VE PORTEKİZ: AFRİKA KAPISI

İspanya’daki Rota Deniz Üssü, Amerikan destroyerlerine ev sahipliği yaparken bu gemiler NATO’nun füze savunma kalkanında aktif görev alıyor.

Ayrıca Akdeniz ve Kızıldeniz hattındaki gerilimlerde lojistik destek sağlıyor.

Portekiz’e bağlı Azor Adaları’ndaki Lajes Field üssü ise Atlantik geçişlerinde yakıt ikmal ve stratejik hava köprüsü merkezi olarak öne çıkıyor.

ABD’nin Orta Doğu ve Afrika sevkiyatlarında bu üs kritik rol oynuyor.

DOĞU AVRUPA’DA YENİ CEPHE

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Washington, Polonya ve Romanya’daki askeri varlığını da artırmıştı.

Polonya’da zırhlı tugay unsurları, Abrams tankları, HIMARS roket sistemleri ve hava savunma unsurları konuşlandırıldı.

Romanya’daki Mihail Kogalniceanu Üssü ise Karadeniz hattında stratejik nokta olarak görülüyor.

BALTIK ÜLKELERİNDE DÖNÜŞÜMLÜ BİRLİK MODELİ

Baltık ülkelerinde ise kalıcı büyük üsler yerine dönüşümlü birlik modeli uygulanıyor.

Litvanya, Letonya ve Estonya’da NATO çerçevesinde Amerikan askerleri düzenli olarak görev yapıyor.

HANGİ SİLAHLAR BULUNUYOR?

ABD’nin Avrupa’daki üslerinde savaş uçakları, tanker uçakları, ağır nakliye filoları, Patriot sistemleri, HIMARS bataryaları, Abrams tankları, Bradley zırhlıları ve geniş mühimmat stokları yer alıyor.

Ayrıca bazı NATO ülkelerinde B61 tipi taktik nükleer bombaların tutulduğu uzun süredir uluslararası raporlarda yer alıyor.