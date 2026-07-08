Donald Trump'ın 3 gündemi: İran, Grönland, İspanya

Ankara'da tarihi zirve 2. gününde devam ediyor.

32 ülke lideri NATO Liderler Zirvesi için bir araya geldi.

Zirveye katılan ABD Başkanı Donald Trump, dün uçağının iniş yaptığı havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE ABD BAŞKANI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Bugün 2. günüyle devam eden zirvede bu kez Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Gazetecilerin kameralarının karşısına geçen ikili, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zirve, savunma harcamaları, Ukrayna ve bölgesel güvenlik gibi konuları ele alırken, Trump'ın müttefiklerle gerilim yaratan açıklamalarıyla dikkat çekti.

NATO'YU ELEŞTİRMEYİ UNUTMADI

Trump açıklamalarında NATO ile ilişkiler, savunma harcamalarının artırılması, Avrupa müttefiklerinin İran'daki ABD-İsrail saldırılarına 'yeterince destek' vermemesi ve Grönland'ın statüsü gibi konulara yer verdi.

Zirve öncesi ve sırasında Trump, İran'a ilişkilerini ve nükleer silah meselesindeki tutumunu vurgulamış ve Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini tekrarlamıştı.

Trump sözlerine "NATO'yu beğenmiyorum." diyerek başladı.

"İRAN BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Her platformda İran'la ilgili konuşan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını bir kez daha vurguladı.

İran'ın kendisini öldürmek istediğini, ölüm listesinde yer aldığını söyleyen Trump, ateşkesin sona erdiğini belirtti.

Grönland meselesine de değinen ABD Başkanı, "Grönland ABD'ye lazım, Danimarka'ya değil." sözlerini kullandı.

"İSPANYA İLE TİCARETİ KESECEĞİM"

ABD'ye İran'la savaşta üs sağlamaması nedeniyle İspanya'ya yönelik tavır koyan Trump, bunu bir kez daha dile getirdi.

ABD Başkanı, "İspanya ile ticaret bile yapmak istemiyorum. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onları sırtımızda taşımamalıyız." dedi.

Trump daha önce de İspanya'yı 'kötü' olarak nitelendirmiş ve ticaret kısıtlamalarıyla tehdit etmişti.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA ULAŞMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD'nin nükleer tesisler dahil İran hedeflerine yönelik konuşan Trump, İran'ın nükleer kapasitesinin kalıcı olarak engellenmesi konusundaki önceliklerini bir kez daha dile getirdi.

Trump, "İran'ın nükleer silahlara ulaşmaması için çalışıyoruz. Eğer ellerinde bu silahlar olsaydı bizler için iyi olmazdı." dedi.

"GRÖNLAND ABD'YE LAZIM"

Donald Trump, Grönland'ın stratejik konumu, kritik mineralleri ve ulusal güvenlik açısından ABD kontrolünde olması gerektiğini tekrarladı.

Trump, şunları söyledi:

"Grönland Danimarka'ya değil, bize lazım orası. Tüm dünyanın korunması için Grönland’ın önemini biliyorduk.

Danimarka 1 günden kısa sürede Nazi ordularına teslim olmuştu. Orayı biz geri aldık ve Danimarka'ya verdik."