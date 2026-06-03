Donald Trump: Mücteba Hamaney ile görüşeceğim

ABD-İran arasındaki ateşkes, bir hayli kırılgan...

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit dolu açıklamaları sonrası ateşkes, bir çıkmaza girdi.

Ancak umutlar henüz tükenmiş değil...

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İran ile temasların kesildiğine dair haberlerin yalan olduğunu ve görüşmelerin kesintisiz olarak devam ettiğini söylerken bir anlaşma yapmanın zamanının geldiğini ifade etti.

Trump, bugün yeni bir değerlendirme daha yaptı ve oldukça da dikkat çekici ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Trump, katıldığı bir podcast programında, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

"HAMANEY İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Görüşmelere İran lideri Mücteba Hamaney de katıldı. Müzakerelere onay verdi. Hamaney'le bir noktada muhtemelen görüşeceğiz." dedi.

"NÜKLEER MESELESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamasının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söylüyordu.

"ENERJİ FİYATLARI DA DÜŞECEK"

ABD enflasyonunun çok yüksek olmadığını savunan Trump, "İran Savaşı bitince enerji fiyatları da düşecek. Çok uzak olmayan bir gelecekte düşecek." açıklamasını yaptı.

"NETANYAHU'YA ÖFKELİ BİR TONDA KONUŞTUM"

Trump, ayrıca İran'daki durumun hızla değiştiğini ve sonucun çok iyi olacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da eleştiren Trump, İsrail'in Lübnan'la çatışmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Trump, Netanyahu'yla öfkeli bir tonda konuştuğunu söyledi.

HÜRMÜZ KONUSUNDA ANLAŞMA MESAJI VERMİŞTİ

İran ile müzakerelerde 'bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini' savunan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini söylemişti.

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