Trump'ın Netanyahu'ya sinirlendiği iddiası: Kahrolası deli

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin çarpıcı iddiayı gündeme taşıdı.

Üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump, Lübnan'la gerilimi tırmandırdığı için Netanyahu'ya sinirlendi.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının farkında olduğunu ve İsrail'in karşılık verme hakkının bulunduğunu belirten Trump, buna rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin son günlerde Lübnan'da orantısız bir şekilde güç kullandığını ifade etti.

"KAHROLASI DELİ"

Bu durumun İran ile ateşkesi uzatma çabalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Trump'ın Netanyahu'ya, "Sen kahrolası bir delisin" dediği öne sürüldü.

Trump'ın ayrıca Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un kendisini affetmesi için yaptığı çağrıları hatırlatarak, "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dediği aktarıldı.

Netanyahu'nun ise "Tamam, tamam. Her şeyin yolunda olduğundan emin olun" yanıtını verdiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden habere konu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

