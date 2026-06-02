ABD Başkanı Trump: İran ile görüşmeler kesintisiz devam ediyor

ABD-İran hattında sıcak saatler...

İki ülke arasındaki ateşkes devam ederken İsrail'in Lübnan'a saldırısı kalıcı barış umutlarını baltaladı.

İran basını, Tahran yönetiminin ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu yazarken Hürmüz Boğazı'nın da tamamen kapatıldığı aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump önce durumdan haberinin olmadığını daha sonra ise umursamadığını söyledi.

Karşılıklı açıklamalar piyasaları hareketlendirirken Trump, Truth Social hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yeni mesajlar verdi.

"GÖRÜŞMELER KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

İran ile ABD'nin birkaç gün önce iletişimi kestiğine dair haberleri 'yalan' olarak nitelendiren Trump, "Yalan, asılsız ve yanlıştır.

Aramızdaki görüşmeler; dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün de dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde devam ediyor." dedi.

"BİR ANLAŞMA YAPMAMIZIN ZAMANI GELDİ"

Olumlu haberlerin gelebileceğinin sinyalini veren ABD Başkanı, "Bu görüşmelerin nereye varacağını kimse bilemez ama İran'a söylediğim gibi: 'Öyle ya da böyle, bir anlaşma yapmanızın zamanı geldi.

Bunu 47 yıldır yapıyorsunuz ve buna daha fazla izin verilemez" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ KONUSUNDA ANLAŞMA MESAJI VERMİŞTİ

İran ile müzakerelerde 'bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunu hallettiğini' savunan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini söylemişti.