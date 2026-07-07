Donald Trump: Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları kalkacak

Dünyanın takip ettiği görüşme...

NATO Liderler Zirvesi için günlerdir hazırlıkları süren Trump'ın Ankara ziyareti bugün başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILADI

Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi.

Donald Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

İki lider daha sonra Beştepe'deki törene katıldı ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışından, CAATSA yaptırımlarına, KAAN uçaklarının motorlarından, Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

CAATSA YAPTIRIMLARI KALKACAK

Trump bir soru üzerine ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarını da kaldıracaklarını ifade etti.

ABD Başkanı, "Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz." diye konuştu.

"ZAMANI GELDİ"

Trump, "Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum Suriye'nin yeni lideri de ülkesini 1 senede toparladı. Ben de sayın cumhurbaşkanı ile onu onaylayanlardandım. Her şeyi bir araya getirdi, kolay iş değil." dedi.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

CAATSA, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması.

İran, Kuzey Kore, Rusya ve Türkiye'ye yaptırımlar uygulayan bir Birleşik Devletler federal yasasıdır. Tasarı, Meclis 419-3 oy oranı ile geçtikten sonra 27 Temmuz 2017'de Senatoda 98–2 oy oranı ile kabul edildi.

2 Ağustos 2017'de Başkan Donald Trump, yasanın "ciddi şekilde kusurlu" olduğuna inandığını belirterek imzaladı.

Türkiye’ye Rusya’dan S-400 Triumf hava savunma sistemi alımı nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımları ağırlıklı olarak savunma sanayisini hedef alıyordu.

SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİ HEDEF ALINDI

Yaptırımlarla birlikte, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) için ABD ihracat lisansları ve savunma ekipmanı satışları yasaklanmıştı.

ABD şirketlerinin SSB’ye silah, parça, yazılım ve teknoloji satması engellenmişti.

ABD finans kuruluşlarından kredi ve finansman sağlanması sınırlandırılmıştı.

Türkiye’nin ABD savunma sanayiiyle ortak projeleri ciddi şekilde yavaşlamıştı.

F-35 KRİZİ BU DÖNEMDE ÇIKTI

Bunlara ek olarak, CAATSA kararından ayrı ancak aynı S-400 krizi kapsamında Türkiye, Lockheed Martin F-35 Lightning II programından çıkarılmıştı.

Bu nedenle yeni F-35 teslimatları durdurulmuş ve Türk savunma sanayii şirketlerinin üretim zincirindeki rolü sona ermişti.