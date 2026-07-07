Sahilde yürürken cebine attı, arkeoloji dünyası sarsıldı! 900 yıllık hazineymiş...

8 yaşındaki Bruno Tillema, sahilde fosil ararken yaptığı keşifle arkeoloji dünyasının dikkatini çekti.

Küçük çocuk, yürüyüş sırasında yerde gördüğü koyu kahverengi metal parçayı merak ederek cebine koydu.

İlk bakışta eski bir ev parçası olduğunu düşündüğü cisim, aslında yaklaşık 900 yıllık Viking dönemine ait önemli bir tarihi eser çıktı.

Bruno'nun babası Andreas Tillema, oğullarına kısa süre önce fosillerle ilgili bir kitap hediye ettiklerini ve bu nedenle sahilde sürekli ilginç taşlar ve kalıntılar aradığını söyledi.

Eve döndükten sonra aile, buluntunun fotoğraflarını arkeolog olan bir akrabalarına gönderdi.

Yapılan görüntülü görüşmenin ardından metal parçanın sıradan bir obje olmadığı anlaşıldı.

900 yıllık bronz kemer tokası çıktı

Uzmanların yaptığı incelemede, eserin Viking Çağı'na ait hayvan başı şeklinde tasarlanmış bronz bir kemer tokası olduğu belirlendi.

Tokanın yaklaşık 900 yıllık olduğu ve 800-1100 yılları arasına tarihlenen Viking döneminden kaldığı ifade edildi.

Eser, müzede sergilenmek üzere incelenecek.