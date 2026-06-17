Donald Trump: Yanlış yaparlarsa İran'ı vururuz

ABD-İran arasındaki savaş, 107 gün sürdü.

107 günün ardından iki ülke arasında mutabakat imzalanırken, ABD Başkanı Donald Trump ise soluğu Fransa'da aldı.

Fransa'ya G7 Zirvesi'ne giden Trump, dün yaptığı görüşmelerde İran'la çok iyi bir anlaşma yaptıklarını söyledi.

Bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmeden önce basın toplantısında soruları yanıtlayan Trump, anlaşmaya bir kez daha değindi.

Trump, bugün yaptığı açıklamada İran'ı anlaşmaya uymamaları halinde bir kez daha tehdit etti.

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"İRAN NÜKLEER SAHİBİ OLAMAYACAK"

İran ile çok güçlü bir anlaşma yapıldığını belirten Trump, içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bu anlaşma sayesinde İran'ın yüzde 99,9 ihtimalle nükleer silah sahibi olamayacağını ifade etti.

Trump, bu anlaşmanın yapılmaması durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını da sözlerine ekledi.

"FİYATLAR BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ"

Ekonomik gelişmelere de değinen Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve fiyatları büyük oranda düşürdüklerini kaydetti.

Trump, borsanın da normal seyrine dönmeye başladığını vurguladı.

BÖLGEDEN 22 GEMİ ÇIKARILDI

Bu sürecin Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde tamamlanması gerektiğini söyleyen Trump, "Yıllarca sizi soydular" diyerek geçmiş yönetimleri eleştirdi.

47 yıldır gerekeni kendilerinin yaptığını savunan Trump, İran'ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdıklarını ileri sürdü.

Bölgeden 22 gemi çıkardıklarını ve her gece bu kadar geminin geçiş yaptığını kaydeden Trump, "Bunu yaptığımız için petrolün değeri 300 doları bulmadı" dedi.

"İRAN'A YATIRIM YAPMAYIN DEMİYORUZ"

İran'a yönelik yatırımlar hakkında da konuşan Trump, "Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaların ise çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu vurguladı.

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın hazır bulunacağını söyledi.

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