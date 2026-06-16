Donald Trump: İran, Türkiye'yi hedef alabilecek bir noktadaydı

ABD-İran arasında süren savaş, sona erdi.

107 gün süren savaşın ardından iki devlet arasında anlaşma sağlanırken, Hürmüz Boğazı'ndaki sorun da çözüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la anlaştıktan sonra soluğu G7 Zirvesi için Fransa'da aldı.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

G7 Zirvesi sebebiyle Fransa'da bulunan ABD Başkanı, canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Donald Trump, ABD-İran arasındaki anlaşmada ikinci aşamaya geçildiğini belirtti.

Trump akabinde de İran-Türkiye ilişkilerine dair çarpıcı iddialarda bulundu...

"İRAN, TÜRKİYE'Yİ BİLE HEDEF ALACAK NOKTADAYDI"

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın Türkiye'yi bile hedef alacak bir noktada olduğunu söyledi.

Trump, geçmişte bazı ülkelere yönelik saldırıları hatırlatarak, bu kararları hiçbir zaman anlayamadığını söyledi.

Trump, İran'ın bugün daha akılcı bir liderliğe sahip olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Katar Emiri Temim'in de şaşkınlıkla dinlediği açıklamasının devamı ise şöyle;

"BUNU ANLAMADIM"

“İran, Türkiye’yi bile hedef alabilecek noktadaydı.

Bunu hiçbir zaman anlamadım; kimse de anlayamaz. Sorun da buydu.

"AKIL DIŞI İNSANLAR VARDI"

Tamamen akıl dışı insanlardı ve o kişiler artık yok.

Bence İran’ın şu anda daha rasyonel bir liderliği var.”

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın hazır bulunacağını söyledi.

G7 zirvesi bu kez Trump gerilimi ile gündemde

Trump, ABD'nin İran'a 300 milyar dolar ödediği iddiasını yalanladı