Donald Trump'a Beştepe'de resmi karşılama töreni

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Ankara'da NATO Zirvesi başladı.

Dünyanın gözü NATO Zirvesi'ne çevrilirken, liderler ise Ankara'ya ulaştı.

Sabah saatlerinde birçok lider Ankara'ya ulaşırken, son olarak ABD Başkanı Donald Trump geldi.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.

TÜRKÇE SELAMLADI

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İLK GÖRÜŞME HAVALİMANINDA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ilk görüşmelerini havalimanında yaptı.

Makam katında bir araya gelen iki lider gazetecilere poz verdi.

Liderler daha sonra resmi tören için Beştepe'ye hareket etti.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı.

Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Akrobisi Timi, 7 F5 gösteri uçağı ile selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Trump, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump birbirine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türkiye ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Törenin ardından Erdoğan ile Trump, ikili görüşmeye geçti.