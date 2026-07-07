Güneşte ekran kararması: Tek ayarla sorunu çözün

Hayat kurtaran bir ayar daha dikkatleri çekti.

Birçok kullanıcı bunu bilmiyor ve zor anlar yaşıyor.

Güneşli havalarda telefon ekranının kararması, özellikle dışarıda navigasyon kullanırken, mesaj okurken veya fotoğraf çekerken büyük bir sorun yaratabiliyor.

Çoğu kullanıcı bunun cihaz arızası olduğunu düşünse de, aslında bu durumun nedeni ekran parlaklığı ayarları, aşırı ısınma koruması veya güç tasarrufu gibi özellikler olabiliyor.

Yapacağınız birkaç basit ayarla ekranı güneş altında çok daha rahat kullanmanız mümkün.

Peki; güneşte ekran kararması nasıl önlenir? İşte, o ayar...

GÜNEŞTE EKRAN KARARMASINI ENGELLEMEK İÇİN:

1. Ayarlar’a gidin ve Erişilebilirlik seçeneğine tıklayın.

2. Ekran ve Metin Puntosu bölümüne girin ve Otomatik Parlaklık seçeneğini kapatın.

3. Ekran ve Metin Puntosu bölümünden Face ID ve Dikkat kısmına geçin ve Dikkat Farkındalık Özelliğini devre dışı bırakın.

Bu ayarları yaptıktan sonra artık güneş altında ekranınız kararmayacak.