Donald Trump’tan İran’ın 14 maddelik barış teklifine ret: Kabul edilebilir değil

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’ye Pakistan arabuluculuğu üzerinden ilettiği 14 maddelik yeni barış teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail basınına telefonla verdiği kısa röportajda konuşan Trump, teklifin kendisi açısından kabul edilebilir olmadığını belirtti.

"KABUL EDEMEYECEĞİM ŞEYLER VAR"

Trump, İran’ın sunduğu planı ayrıntılı şekilde incelediğini ifade ederek, “İran’ın son teklifi benim için kabul edilebilir değil. İnceledim, her şeyi inceledim. Kabul edilebilir değil. İranlılar anlaşma yapmak istiyor ancak sundukları tekliften memnun değilim. Kabul edemeyeceğim şeyler var” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında da İran’ın “yeterince bedel ödemediğini” savunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Tahran yönetiminin son 47 yıldaki politikalarına atıfta bulunarak mevcut teklifin uygun bulunmadığını dile getirmişti.

İran tarafı ise söz konusu 14 maddelik planın yalnızca çatışmaların sona erdirilmesine odaklandığını, nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir madde içermediğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin şu anda nükleer konuda herhangi bir müzakere yürütmediğini de vurgulamıştı.

NETANYAHU İÇİN AF TALEBİNİ YİNELEDİ

Öte yandan Trump, röportajında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Yolsuzluk ve rüşvet davalarıyla yargılanan Netanyahu için af çağrısını yineleyen Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a seslenerek, “Cumhurbaşkanınıza söyleyin Bibi’yi affetsin. O bir savaş dönemi başbakanı. Ben ve Bibi olmasaydık İsrail olmazdı” dedi.