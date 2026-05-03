İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı ifade edildi.

Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.

UKRAYNA TOPLANTISINA KATILAMAMIŞTI

Sanchez, 4 Eylül 2025 tarihinde de Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.

İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.