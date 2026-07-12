Dünya Kupası bitti, soluğu Bodrum'da aldı: Antoine Semenyo'dan 600 bin TL'lik hesap!
Manchester City'nin Ganalı yıldızı Antoine Semenyo, Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya elenmelerinin ardından tatil için Bodrum'a geldi. Yıldız futbolcu, gece sonunda yaklaşık 600 bin liralık hesap ödedi.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı ile mücadele eden Antoine Semenyo, turnuvaya veda etmesinin ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi.
Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapan yıldız futbolcu, ödediği hesapla gündem oldu.
GECE BOYUNCA EĞLENDİ
Semenyo, takımı kupadan elendikten sonra 8 arkadaşı ve ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Semenyo'nun, davul çalıp müzik eşliğinde dans ettiği görüldü.
600 BİN TL HESAP ÖDEDİ
Semenyo, gece sonunda 600 bin liralık hesap ödedi.
Kariyerine Premier Lig'de devam eden Semenyo, 80 milyon euroluk piyasa değerine sahip.