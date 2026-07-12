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Rize'de bardaktan çay içen keçi ilgi odağı oldu

Çamlıhemşin ilçesinde bardaktan çay içen keçinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Ensonhaber / İHA
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde Batuhan Yağcı’ya ait keçileri izleyen komşuları Abdullah Kantar, o esnada içtiği çayı keçiye doğru uzattı.

Bardağa uzanan keçi bu kez çayı içmeye başladı.

GÖRÜNTÜLERİ BEĞENİ TOPLADI 

O görüntüleri kaydeden Kantar, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Görenlerin içini ısıtan görüntüler izleyenlerden beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)