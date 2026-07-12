Rize'de bardaktan çay içen keçi ilgi odağı oldu
Çamlıhemşin ilçesinde bardaktan çay içen keçinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde Batuhan Yağcı’ya ait keçileri izleyen komşuları Abdullah Kantar, o esnada içtiği çayı keçiye doğru uzattı.
Bardağa uzanan keçi bu kez çayı içmeye başladı.
GÖRÜNTÜLERİ BEĞENİ TOPLADI
O görüntüleri kaydeden Kantar, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Görenlerin içini ısıtan görüntüler izleyenlerden beğeni topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)