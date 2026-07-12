Haluk Levent hakkında yakalama kararı

Haluk Levent hakkında yeni gelişme.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Haluk Levent'in öncülüğünde Ahbap Derneği yardım toplamaya başladı.

Haluk Levent, o dönemde 3 milyar TL bağış topladı.

Ancak bağışların akıbetine dair detaylı açıklama da gelmedi.

BAĞIŞLAR YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Levent'in 'karşılıksız çek' iddialarıyla açılan davada, 70 milyon TL para cezasına çaptırılması sonrası deprem bölgesindeki bağışların akıbeti tekrar gündem oldu.

Toplam 70 milyon TL adli para cezası alan Levent’in bankalarda çek hesabı açması engellendi.

KRİPTO PARA İŞİNE GİRDİ, ZORA DÜŞTÜ

Ünlü ismin ticari faaliyetlerinde çek kullanma yetkisi, mahkeme kararıyla tamamen elinden alınmış oldu.

Son olarak Haluk Levent'in, girdiği kripto para işinde ekonomik olarak zor duruma girdiği ortaya çıktı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bugün ise son dakika geldi.

GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

"DEPREM BAĞIŞLARINI AÇIKLACAĞIM" DEDİ, AÇIKLAMA GELMEDİ

Levent'in derneği ile deprem bölgesine yapılan bağışlar gündemi epey meşgul etti.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ünlü isim, Ahbap Derneği'ne deprem döneminde yapılan tüm bağışları açıklayacağını söyledi ancak bu açıklama gelmedi.