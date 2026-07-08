Dünya Kupası'nda herkes onu konuşuyor: IShowSpeed kimdir, ne iş yapıyor?

Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Mısır karşılaşması saha dışında yaşananlarla da hafızalara kazındı.

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan ve çılgın tepkileriyle tanınan yayıncı IShowSpeed, tribünde adeta bir operasyon yönetti.

Lionel Messi’nin penaltı vuruşu sırasında Arjantinli yıldızın dikkatini dağıtmak için kale arkasında elinden gelen her türlü dikkat dağıtıcı hareketi yapan fenomen, penaltı kaçınca yaşadığı sevinçle kısa sürede sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

Peki, milyonları peşinden sürükleyen ve attığı her adım olay olan bu genç isim aslında kim?

IShowSpeed kimdir?

Gerçek adı Darren Watkins Jr. olan ve YouTube ile Twitch platformlarında yayınladığı yüksek enerjili içeriklerle tanınan IShowSpeed, son dönemde futbol stadyumlarındaki renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Profesyonel bir futbolcu olmayan, ancak futbol ekosisteminin önemli bir parçası haline gelen fenomen, özellikle Cristiano Ronaldo’ya duyduğu büyük hayranlıkla tanınıyor.

2016 yılında YouTube’a giriş yapan Watkins, kariyerinin ilk yıllarında oyun videolarıyla içerik üretmeye başladı.

Kendine has "internet karakteri" ve abartılı tepkileriyle kısa sürede viral bir etki yaratan genç yayıncı, kısa sürede dijital dünyanın en hızlı büyüyen isimlerinden biri oldu.