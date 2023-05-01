14 Mayıs seçimleri için Finlandiya'da oy verme işlemi başladı Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Helsinki'de sandık başına gitti. Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Çakar, "Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici" dedi. Lübnan'da da sandık kuruldu.

AA

Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenler için çeşitli ülkelerde sandıklar kuruldu.

Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede yaşayan Türk vatandaşları, tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Finlandiya'da oylar kullanılıyor

Finlandiya'da da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.

7 Mayıs'a kadar devam edecek

Başkent Helsinki'de sandık kuruldu. Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Seçmen sayısı 6 bin 791

Finlandiya'da toplam 6 bin 791 kayıtlı seçmen bulunuyor. Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, vatandaşların oy kullanmaya sabah 09.00 itibarıyla başladıklarını belirterek şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici"

Her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici. Sandık kurullarımız tamam. Müşahitlerimiz, seçimi hazırlık sürecinin başından itibaren izliyor.

Beyrut'ta yoğunluk

Öte yandan, Lübnan'da da oy verme işlemi başladı. Seçmenler, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği'nde oy verme işlemi için sandığa gitti. Vatandaşların, yoğun ilgi gösterdiği görüldü.