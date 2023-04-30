Almanya'da Türk vatandaşları, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanıyor En çok seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, sandığa yoğun ilgi gösterdi. Türk seçmenler, tercihlerini oy pusulalarına yansıttı.

AA & Ensonhaber

Almanya'da yaşayan Türk seçmenler, 14 Mayıs seçimleri için Avrupa ülkesinde kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde yaşayan vatandaşlar, konsolosluk binalarında yoğunluk oluşturdu.

Hamburg'da 14 Mayıs yoğunluğu

O görüntülerden biri, Almanya'nın ikinci büyük şehri Hamburg'da kayıtlara geçti.

Hamburg Başkonsolosluğu'na gelen yüzlerce seçmen, oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun kalabalık objektiflere yansıdı.

Almanya'da oylar kullanılıyor

Almanya'nın 16 kentinde seçmenler, Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için tercihte bulunuyor.

Başkonsoloslukların bulunduğu kentler

Türkiye'nin, Almanya'da Hamburg'un yanı sıra Berlin, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.

Bu kentlerin yanı sıra, Türkiye'nin fahri konsolosluklarının bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'da da ilave sandıklar kuruldu.

Yurt dışında en çok seçmen Almanya'da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu.

Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.