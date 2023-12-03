142 Türk vatandaşı ve yakınları, Gazze'den tahliye edildi

AA

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'den tahliyeler sürüyor.

Gazze'de mahsur kalan Türk vatandaşları, bölgeden çıkarılarak Türkiye'ye getiriliyor.

Daha önce yaklaşık 400 vatandaş bölgeden tahliye edilmişti. Tahliyelere, dün gece saatlerinde yenileri eklendi.

Gazze'den tahliye edildiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, çok sayıda Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.

142 vatandaş Mısır'a geçti

Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

Türkiye'ye gelecekler

Açıklamada, söz konusu grubun, bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz ay yapılan tahliyede Türkiye'ye getirilenler arasında bulunan Abdullah Coşkun, şunları söylemişti:

Çok şükür aileme kavuştum. Oradan buraya gelmemiz çok zor oldu. Çok zor günler yaşadık.

"Bize çok iyi baktılar"

Coşkun, devlet yetkililerine teşekkür ettiği konuşmasında şöyle demişti:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen bize çok iyi baktılar. Refah Kapısı'ndan buraya kadar çok iyi baktılar.