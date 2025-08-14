2 kişinin ölümüne sebep oldu: Fransa’da satışı yapılan o peynir raflardan kalkıyor

Fransa Sağlık ve Tarım Bakanlıklar tarafından yürütülen denetimler kapsamında ülke genelinde satışı yapılan ünlü peynir markası hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Haziran ayı başında yürütülmeye başlanan epidemiyolojik ve mikrobiyolojik analizlerde vakalar ile bu peynirler arasında olası bir bağlantı tespit edildiğini açıkladı.

Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda ülke çapında kapsamlı bir geri çağırma süreci başlatıldığı belirtildi.

HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Lidl, Carrefour, U, Auchan ve Leclerc gibi ülke genelinde hizmet veren büyük zincir marketlerde satışı yapılan bazı peynir çeşitlerinde tespit edilen sağlığa zararlı bakteriler 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 21 kişinin ise listera teşhisi konulmasına neden oldu.

18 Haziran’dan bu yana görülen vakalar nedeniyle harekete geçilmesiyle birlikte ünlü markaya ait o peynirler raflardan teker teker kalkıyor.

Geri çağrılan ürünler arasında Chêne d’Argent markasının büş peyniri, Saveurs d’Antan’ın camembert peyniri ve Le Berger markasının coulommier peynirleri bulunuyor.

Tüm bu ürünlerin Fromagerie Chavegrand firması tarafından üretildiği ve pastörize inek ya da keçi sütünden yapıldığı belirtildi.

ULUSLARARASI DÜZEYE YAYILABİLİR

Chavegrand firması tarafından, sağlık otoriteleriyle iş birliği içinde hareket ederek, 23 Haziran 2025 tarihinden önce üretilen tüm peynir partilerini geri çağırma kararı aldığı belirtildi.

Peynirlerin yalnızca Fransa’da değil, birçok ülkede farklı ticari markalarla satışa sunulduğu bilgisi de dikkat çekti. Bu durum, geri çağırmanın uluslararası düzeyde de yayılabileceğini gösteriyor.