2023 yılında dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesi açıklandı Küresel Barış Endeksi kapsamında hazırlanan rapora göre, dünyanın en tehlikeli olduğu belirtilen ülkeleri sıralandı. Avrupa'nın 'en barışçıl bölge' olduğu iddia edildi.

ensonhaber.com

2023 yılına ilişkin dünyanın "en tehlikeli" ve "en barışçıl" ülkeleri, yapılan yeni bir araştırmaya yansıdı.

Çalışma, Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan yıllık Küresel Barış Endeksi (GPI) kapsamında yürütüldü.

Küresel barış düzeyi kötüleşti

İçinde bulunduğumuz yıla dair araştırma, küresel barış düzeyinin ortalama yüzde 0,42 oranında kötüleştiğini söylüyor.

Afganistan, üst üste sekizinci kez dünyanın en az barışçıl ülkesi seçildi. Bu ülkeyi; Yemen, Suriye, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi.

En büyük bozulma Ukrayna'da

Ukrayna'daki savaşın küresel barışı olumsuz etkilediği, bu ülkenin en büyük, Rusya'nın ise beşinci en büyük bozulmayı yaşadığı kaydedildi.

Buna rağmen, Avrupa'nın "dünyanın en barışçıl bölgesi" olduğu savunularak, kıtanın en barışçıl 10 ülkeden 7'sine ev sahipliği yaptığı bildirildi.

2023'te dünyanın en tehlikeli ülkeleri

1- Afganistan

2- Yemen

3- Suriye

4- Güney Sudan

5- Kongo Demokratik Cumhuriyeti

6- Rusya

7- Ukrayna

8- Somali

9- Sudan

10- Irak

2023'te dünyanın en barışçıl ülkeleri

1- İzlanda

2- Danimarka

3- İrlanda

4- Yeni Zelanda

5- Avusturya

6- Singapur

7- Portekiz

8- Slovenya

9- Japonya

10- İsviçre

İsrail'in durumu araştırmaya yansıdı

Haiti, Mali ve İsrail, bozulmanın en fazla olduğu diğer ülkeler arasındaki yerini aldı. İzlanda, dünyanın en barışçıl ülkesi olmayı sürdürdü.

Birleşik Krallık, geçen yıla göre bir sıra gerileyerek en barışçıl ülke listesinde 37'nci sırada yer aldı.

ABD 131'inci sırada

ABD, barışçıllık ölçeğinde "düşük" olarak değerlendirildi ve geçen yıl olduğu gibi listede 131'inci sırada bulundu.

Independent'ın haberine göre, raporda, ABD'nin "geçtiğimiz yıl barışçıllıkta hafif bir bozulma yaşadığı ve bu durumun 2015'te başlayan eğilimin devamı olduğu" aktarıldı.

Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü, kendisini "bağımsız, partizan olmayan, kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu" olarak tanımlıyor.