2026'ya ilk hangi ülke girecek? İlk ve son giren ülkeler...

- Dünya, saat dilimleri farkı nedeniyle 2026'ya farklı zamanlarda geçiş yapar.
- İlk olarak 2026'ya giren ülke, Türkiye saatiyle 31 Aralık 2025'te saat 13:00'te Kiribati'dir.
- Amerikan Samoa'sı ise 2026'ya en son giren ülkedir.
Dünya, aynı anda yeni bir yıla girmiyor.
Saat dilimleri nedeniyle 2026’ya geçiş, Pasifik Okyanusu’ndan başlayıp Amerika kıtasının batısına kadar uzanan uzun bir zaman aralığında gerçekleşiyor.
Kimi ülkeler havai fişeklerle yeni yılı kutlarken, kimi coğrafyalarda saatler hâlâ eski yılı gösteriyor.
Peki; 2026’ya ilk hangi ülke girecek, saat kaçta? Yeni yıla en son hangi ülke adım atacak? İşte, yanıtı...
2026'YA İLK GİREN ÜLKE:
2026 yılına ilk giren ülke Kiribati’dir. Özellikle Line Adaları yeni yılı dünyada ilk karşılayan bölgedir.
Kiribati, Türkiye saatiyle 31 Aralık 2025 günü saat 13:00’te 2026 yılına girer.
Akabinde ise saat 14.00'te Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda girer.
SON ÜLKE:
2026'ya son giren ülke ise Amerikan Samoa'sı olacak.