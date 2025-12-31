AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasında bir barış planının hayata geçirilmesi için ABD öncülüğündeki yoğun çalışmalar yürütülürken, savaş da kızışarak devam ediyor.

Rusya'yı Batı dünyasına karşı uzun vadede bir tehdit olarak gören Avrupa ülkelerinden daha sert karşılık verilmesi istekleri, zaman zaman dile getiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı resmi konutuna Ukrayna tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürülmesinin ardından Rusya, Ukrayna müzakerelerinde tutumunu sertleştireceğini bildirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, 28-29 Aralık gecesi Novgorod bölgesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi konutuna Kiev tarafından düzenlenen ‘terör saldırısını’ kınayan, Rusya’ya yönelik destek ve dayanışma gösteren yabancı dostları ile ortaklarına teşekkür ettiklerini belirtti.

UKRAYNA TERÖRİZMLE SUÇLANDI

Lavrov, “Bu olay, Kiev'de yasa dışı olarak iktidarı elinde tutan bir grup bireyin terörist niteliğini bir kez daha teyit etmiştir. Onların emirleriyle daha önce Rusya'da yolcu treni bombalamaları, sivil hedeflere yönelik çok sayıda saldırı ve gazetecilerin, politikacıların ve kamu figürlerinin öldürülmesi gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

AB VE NATO'YA SESLENDİ

Rusya-ABD öncülüğündeki çözüm sürecinin bir parçası olarak Ukrayna için güvenlik garantileri talep eden Avrupa Birliği ve NATO'dakilerin kimi koruduğunu soran Lavrov, Brüksel, Berlin, Paris ve Londra’nın ‘uluslararası hukukun tüm normlarına aykırı uygulamalarla hayatta kalmaya çalışan’ Ukrayna yönetimini koruduğunu aktardı.

"RUSYA'YA SALDIRI PLANI"

Lavrov, Avrupa’nın Rusya’ya karşı Ukrayna üzerinden yeni bir saldırı planını yürürlüğe koymak için böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, bu politikalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.