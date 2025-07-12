265 yıllık oyuncak devi şubelerini kapatıyor! Onlarca mağaza kepenk indirdi

Dünyanın en köklü oyuncak markalarından biri olan ve İngiltere’nin perakende tarihine adını altın harflerle yazdıran Hamleys, zor bir dönemden geçiyor.

Tam 265 yıldır çocukların hayal dünyasına kapı aralayan marka, artık maliyet baskıları ve azalan kârlılıkla baş etmekte zorlanıyor.

Bir zamanlar oyuncak mağazacılığının Disneyland’ı olarak anılan Hamleys, 2024 yılı içerisinde İngiltere genelinde 29 mağazasını kapatma kararı aldı.

Şirketin bu kararı, sadece vitrinlerin boşalması anlamına gelmiyor; aynı zamanda birçok çalışanın da işine son verildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANIYOR!

Kapanan mağazalarla birlikte 34 çalışanla yollar ayrılırken, Hamleys’in toplam çalışan sayısı 435’ten 401’e düşürüldü. TheSun gazetesinin aktardığına göre, bu adım şirketin kârlılık odağını yeniden yapılandırmak için zorunlu bir adım olarak görülüyor.

İngiltere’nin ticaret kayıt kurumu Companies House’un verilerine göre, şirketin 2024 mali yılı kârı 51,4 milyon sterlinden 53,3 milyon sterline yükseldi. Dünya genelinde ise gelir 7,3 milyon sterlenden 6,5 milyon sterline geriledi.