Abone ol: Google News

4.5 milyar yaşındaki Mars taşında su izine rastlandı

Bilim insanları, Mars kökenli olduğu bilinen 4,48 milyar yıllık gök taşını yeni nesil görüntüleme teknolojileriyle inceleyerek önemli bir keşfe imza attı. Yapılan analizlerde, kayaçların içinde yüksek miktarda hidrojen ve su bileşenleri tespit edildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 18:00
4.5 milyar yaşındaki Mars taşında su izine rastlandı
  • Bilim insanları, 4,48 milyar yıllık Mars taşında su izleri buldu.
  • Gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle taşın içinde hidrojen ve su bileşenleri tespit edildi.
  • Bu buluş, Mars'ta eskiden düşünüldüğünden daha yaygın ve sıvı halde su bulunduğunu gösteriyor.

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Estrid Naver ve ekibinin, ‘X-ray CT’ ve ‘Nötron CT’ adlı iki ileri teknolojiyi kullanarak ‘Black Beauty’ (NWA 7034) kod adlı Mars gök taşına zarar vermeden içini görüntülemeyi başardığı bildirildi.

Yaklaşık 4,48 milyar yaşında olan bu taşın içinde, ‘H-Fe-ox’ (hidrojen bakımından zengin demir oksihidroksit) adı verilen küçük kaya parçacıkları bulundu.

MARS'TA SIVI HALDE SU TEZİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Numunenin yalnızca yüzde 0,4’ünü oluşturan bu küçük alanların, taşın toplam su içeriğinin yüzde 11’ini barındırdığı ortaya çıktı.

Bu buluşun, Mars'ın bir dönem sanılandan çok daha yaygın ve muhtemelen sıvı halde suya sahip olduğunu kanıtladığı belirtildi.

Uzmanlar, bu temassız tarama yöntemini gelecekte Mars'tan Dünya'ya getirilmesi planlanan numuneler üzerinde kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.

Dünya Haberleri