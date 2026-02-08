Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli yağışlar nedeniyle 330 çadır kullanılamaz hale geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'yi şiddetli yağışlar vurdu.

İdlib'in doğu kırsalında ani sağanakların ardından, dere kenarlarına kurulan derme çatma çadırların bulunduğu alanlar sular altında kaldı.

Sel suları, köylerdeki yerleşim alanları ile tarım arazilerine zarar verdi. Bölgedeki 15 çadır kampı zarar gördü, yaklaşık 300 çadır ise kullanılamaz hale geldi.

Sel nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, Sivil Savunma Birimi ekipleri su baskınlarından etkilenen bölgelerde tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Bedama Sivil Savunma Merkezi Müdürü Mahmud el-Cassem, yaptığı açıklamada, dün bölgeyi etkisi altına alan yağmur fırtınasının ardından ekiplerin tam kapasiteyle alarma geçtiğini ve afetten etkilenen kamplara acil müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Afetten etkilenen aileler için barınma merkezleri hazırlandığını belirten Cassem, ana barınma merkezinin Ensar Kampı'nın yanında bulunan Rahme Okulu'nda kurulduğunu ve burada 21 ailenin misafir edildiğini aktardı.

Oluşan hasarın büyük ölçüde maddi olduğunu kaydeden Cassem, sel sularının bazı araçları sürüklediğini, su kanallarının yön değiştirmesi nedeniyle iş makinelerinin zarar gördüğünü ve yoğun yağış sonucu menfezlerin tıkanmasının durumu daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

ACİL ÇADIR VE İLAÇ İHTİYACI MEVCUT

Sivil Savunma Birimi ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Cassem, acil ihtiyaçlara dikkati çekerek başta çadır olmak üzere kronik hastalar için ilaç, yakacak odun ve ısınma malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Cassem, kampların büyük bölümünün düzensiz yerleşimlerden oluştuğunu ve bir kısmının dere yatakları ile vadilere yakın alanlarda bulunmaları nedeniyle yeni felaketlere açık olduğunu da sözlerine ekledi.

"HİÇBİR YERDE KALICI OLARAK TUTUNAMADIK"

Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan mülteci kadın Henan Tlayis, yıllardır süren zorunlu göç ve ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Tlayis, "Kamptan kampa taşınmak zorunda kaldık, hiçbir yerde kalıcı olarak tutunamadık. Ya eşimle birlikte yaşayacaktık ya da birlikte ölecektik. Ailemi ayakta tutan tek şey bu oldu." dedi.

Yıllardır ağır şartlar altında çalıştıklarını, dağlarda ve yangınların ortasında yaşam mücadelesi verdiklerini dile getiren Tlayis, güvenli bir hayata ulaşamadıklarını ifade etti.

"YAĞMUR HAFİFLEDİKTEN SONRA FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI"

Selden etkilenenlerden Vahide Halido ise yağmur sularını tahliye etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bunu yapmasaydık, diğer çadırların sürüklenip gittiği gibi bizim çadırımız da sele kapılıp gidecekti." dedi

Yağışın oldukça şiddetli olduğunu vurgulayan Halido, "Durum sakinleşene kadar kimse çadırlardan çıkamadı. Yağmur hafifledikten sonra felaketin boyutu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.