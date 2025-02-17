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AA

İsrail'in 50 bine yakın sivili katletmesinden sonra nihayet Gazze'de silahlar sustu.

Hamas ile İsrail'in esir takası anlaşmasının altıncı turu gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında, geçen cumartesi altıncısı gerçekleştirilen takas sırasında 3 İsrailli esir karşılığında 369 Filistinli serbest kaldı.

Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Son turda serbest bırakılan Filistinliler arasında yer alan 64 yaşındaki Galib Radi, İsrail güçleri tarafından Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'nin kuzeyinden alıkonuldu.

VÜCUDUNDA İŞKENCE İZLERİ...

Radi, Gazze Şeridi'ne vardığında akrabaları ve çocukları tarafından coşkuyla karşılandı.

Hürriyetine kavuştuğu aynı gün Gazze-Avrupa Hastanesi'nde tedavi altına alınan Radi'nin bedeninde darp ve işkence izleri gözlemlendi.

Yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Filistinli Radi, ilerleyen yaşına rağmen İsrail tarafından ağır şartlar altında aylarca tutulduktan sonra "esaretin karanlığından hürriyetin aydınlık günlerine" kavuştuğuna inanamadığını belirtti.

Galib Radi, hürriyetine kavuşmasını "Yeniden doğdum." sözleriyle dile getirdi.

DARP VE HAKARET

Ağır şartlar altındaki tutukluluk süresince 4 hapishaneye nakledildiğini belirten Radi, "Geceleri şiddetli soğukta açık alandaki çakıl taşları üzerinde geçirdik. Hasta olmama rağmen darbbedildim, hakarete maruz kaldım." dedi.

Radi, İsrail askerlerinin küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunduğunu ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de alıkonulduğu esnada kendisiyle alay ettiğini aktardı.

Ağır esaret şartları altında tutulduğunu; birkaç kez ölümün eşiğine geldiğini söyleyen Radi, "İşkence nedeniyle yaşamla ölüm arasında gidip geliyordum. Artık öleceğimi düşünüp 4 kez kelime-i şehadet getirdim." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GİYDİRDİĞİ KIYAFETLER

İsrail'in Filistinli esirler aleyhinde işlediği ihlaller, bedensel ve psikolojik işkenceyle sınırlı değil.

Radi, hapishaneden ayrılacağı zaman kendilerine zorla giydirilen; üzerinde "Davut Yıldızı" ve cezaevi logosunun yanı sıra Arapça ve İbranice "Unutmuyoruz, affetmiyoruz" yazılı kıyafetleri ve bileğinde ise "Ebedi halk unutmaz.. Düşmanımı kovalarım ve onları yakalarım." yazılı, İsrail bayrağının yer aldığı plastik bilekliği gösterdi.

Esir takasının altıncı turunda 15 Şubat'ta Hamas'ın Gazze'de biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 369 Filistinli esiri salıverdi.

Serbest bırakılan Filsitinlilerden 333'ü 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan, 36'sı müebbet hapse çarptırılan kişilerden oluşuyor.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takaslarında 19 Ocak'tan bu yana 1135 Filistinli ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.