Fransız şirketlerden hava savunmada yapay zeka kullanımını hızlandırma ortaklığı

Yapay zeka hızla yayılarak birçok sektörde de değerlendirilirken, Fransız savunma endüstrisinden bir teknolojik atılım hamlesi geldi.

HAVA SAVUNMASINDAKİ KONUM GÜÇLENECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki şirket arasındaki ortaklığın ülkesinin hava savunmasındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

"MÜKEMMEL BİR HABER"

Macron, "Bu, stratejik özerkliğimiz, yapay zeka destekli savunma dronları alanındaki teknolojik üstünlüğümüz ve aynı zamanda ekonomimiz için mükemmel bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

200 MİLYON DOLARLIK FON

İki Fransız şirketi arasında yapay zeka destekli savunma teknolojilerinin geliştirilmesini hedefleyen girişim kapsamında Dassault Aviation, Harmattan AI'ın 200 milyon dolarlık B serisinin fonlanmasına katılım sağlayacak.

Dassault Aviation'dan yapılan açıklamada, ayrılan fonların yapay zeka teknolojilerinin yeni operasyon alanlarında yaygınlaştırılmasına, Harmattan AI'ın ürün yelpazesinin genişletilmesine hizmet edeceği bildirildi.