66 yıl önce kaybolan İngiliz'in cesedi Antarktika'da bulundu

25 yaşındaki Dennis Tink Bell, 1959 yılında, 25 yaşındayken Antarktika’daki King George Adası'nda bir buzul yarığına düştü.

Buzulların geri çekilmesinin ardından Bell’in cansız bedeni, Polonyalı araştırmacılar tarafından bulundu.

YAKLAŞIK 70 YIL SONRA KALINTILARI BULUNDU

BBC'de yer alan habere göre, İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu (BAS) pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiliz araştırmacının Antarktika açıklarındaki bir buzul yarığına düşerek hayatını kaybetmesinden yaklaşık yetmiş yıl sonra, kalıntılarının tespit edilerek ailesine teslim edildiğini duyurdu.

ANTARKTİKA'DA BİR BUZ YARIĞINA DÜŞTÜ

Araştırmacı Dennis Bell, 26 Temmuz 1959'da, Güney Shetland Adaları'nın bir parçası olan ve Antarktika'nın yaklaşık 75 mil kuzeyinde bulunan King George Adası'nda bir yarığa düşmesi sonucu hayatını kaybettiğinde 25 yaşındaydı.

ZORLU HAVA KOŞULLARI, ONU KURTARMA GİRİŞİMLERİNİ OLANAKSIZ BIRAKTI

Londra'nın kuzeybatısında büyüyen ve “Tink” olarak bilinen Bell, BAS'ın öncülü olan ve İngiltere'nin Antarktika'daki araştırmalarının çoğunu denetleyen Falkland Adaları Bağımlılıkları Araştırması için meteorolog olarak çalışıyordu.

Organizasyona göre, kar fırtınası ve diğer zorlu koşullar, Bell'in parçası olduğu keşif ekibinin onu kurtarmak için yaptığı girişimleri sonuçsuz bıraktı.

BİLİM ADAMLARI, İNSAN KALINTILARINI KEŞFETTİ

Bu yılın ocak ayında, Polonya'dan bir araştırma ekibi, geri çekilmiş Ecology Buzulu'nun önündeki adada çalışma yaparken, bilim adamlarının daha sonra Bell'in kardeşi David Bell ve kız kardeşi Valerie Kelly'den alınan örneklerle eşleştiğini söyledikleri insan kalıntılarını keşfetti.

"ŞOKE OLDUK VE HAYRET ETTİK"

The New York Times'ta yer alan bilgilere göre Avustralya'da yaşayan David Bell, BAS tarafından yayınlanan bir açıklamada, “Kız kardeşim Valerie ve ben, kardeşim Dennis'in 66 yıl sonra bulunduğunu öğrendiğimizde şoke olduk ve hayret ettik.” dedi.

200'DEN FAZLA KİŞİSEL EŞYA DA BULUNDU

Araştırmacılar ayrıca, BAS'ın Bell'e ait olduğunu söylediği 200'den fazla kişisel eşya buldu. Bunlar arasında, üzerine yazı bulunan kol saati, el feneri, kayak sopaları, bıçak, pipo sapı ve radyo ekipmanının da bulunuyor.

Üç kardeşin en büyüğü olan araştırmacı Bell, biyografisine göre Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış ve 1958'de Falkland Adaları Bağımlılıkları Araştırması'na katılmadan önce telsiz operatörü olarak eğitim almıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞARISIZ OLDU

Güney Yarımküre'de kış mevsimi olan 26 Temmuz 1959'da, diğer üç araştırmacıyla birilkte, araştırma ve jeolojik çalışmalar yapmak üzere Admiralty Bay İstasyonu'ndaki üssü terk ederek bir buz platosu'na doğru yola çıktı.

Grup buzulda tırmanırken, kızaklarını çeken köpekler yorgun düştü. Kar ve buz araştırmacının altında içeri çöktü. Kurtarmak için yapılan çabalar, BAS'ın eski direktörü Vivian Fuchs tarafından yazılan “Of Ice and Men” kitabında anlatıldı.

"SESLENMELERE CEVAP VERMİYORDU, BELL ORTADAN KAYBOLMUŞTU"

Bell, buzul çatlağına sıkışmış ve grubun bir üyesi olan arazi ölçüm uzmanı Jeff Stokes'un ona bağırması üzerine cevap vermişti.

Kitapta, “Derinlere bakarak Stokes defalarca seslendi ve cevap aldığı için büyük bir rahatlama hissetti” yazıyor. “Neredeyse 30 metre uzunluğundaki ipi indirerek Bell'e kendini ipe bağlamasını söyledi.” Ancak Bell, ipi vücuduna bağlamak yerine kemerine bağladı ve kurtarma girişimi sırasında kemer koptu. Artık Stokes'un seslenmelerine cevap vermiyordu ve hava hızla kötüleşmeye başlamıştı. Ekip bölgede işaretler bıraktı, ancak Bell ortadan kaybolmuştu.

DNA TESTİ YAPILDI

BAS'ın açıklamasına göre, ocak ayında kalıntıları bulunduktan sonra, BAS Kraliyet Araştırma Gemisi Sir David Attenborough ile Falkland Adaları'na, ardından Londra'ya götürüldü.

Kalıntılar, King's College London'da adli genetik profesörü tarafından DNA testine tabi tutuldu ve profesör, kalıntıların Bell'in kardeşi ve kız kardeşiyle akraba olma olasılığının normalden “milyar kat daha fazla” olduğunu belirledi.

"ANTARKTİKA KEŞİFLERİNE KATKIDA BULUNAN BİRÇOK CESUR ARAŞTIRMACIDAN BİRİ"

BAS direktörü Profesör Jane Francis, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bay Bell'in “olağanüstü zorlu koşullar altında Antarktika'nın erken dönem bilim ve keşiflerine katkıda bulunan” birçok cesur araştırmacıdan biri olduğunu söyledi.

“Bu keşif, on yıllardır süren bir gizemi sona erdiriyor ve bize Antarktika biliminin tarihine gömülü insan hikayelerini hatırlatıyor.”