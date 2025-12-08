7 AB ülkesinden Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dondurulan Rus varlıklarına el koyulması fikri, Avrupa ülkeleri arasında gündemdeydi. 7 üye ülkeden fikre destek geldi.

Estonya, Finlandiya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Polonya ve İsveç'in liderleri, konuya ilişkin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya mektup gönderdi.

Liderler, Avrupa'nın, saldırıların başladığı 2022'den beri Ukrayna'ya "Rusya’nın emperyalist emelleri, Ukrayna’nın ötesinde Avrupa güvenliğini tehdit ettiği için" destek vermeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Ukrayna'nın Avrupa'nın özgürlüğü ve değerleri için de mücadele ettiği vurgulanarak, Ukrayna’yı güçlendirecek uzun vadeli ve sağlam destek bulunması gerektiğinin altı çizildi.

"Ukrayna’nın bütçesel ve askeri ihtiyaçlarının mevcut ölçeği ve aciliyeti dikkate alındığında Komisyonun AB’de dondurulan Rus varlıklarının nakit bakiyeleriyle finanse edilecek tazminat kredisi teklifini güçlü şekilde destekliyoruz." görüşü paylaşılarak, bu seçeneğin mali açıdan uygulanabilir ve siyaseten gerçekçi olduğu bildirildi.

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının, saldırıların yol açtığı zararlara ilişkin Ukrayna’nın tazminat hakkı ilkesini de karşıladığı belirtilerek, "Zaman, kritik önemdedir. Aralık ayında AB Konseyinde tazminat kredisine ilişkin bir karar alarak Ukrayna’yı kendisini savunma konusunda daha güçlü konuma getirme ve adil, kalıcı barış için müzakere yürütebilme kapasitesini artırma fırsatına sahibiz." değerlendirilmesi yapıldı.

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

RUSYA SAVAŞ SEBEBİ SAYABİLİR

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Rus varlıklarına el koyulması ve Ukrayna'ya destek için kullanılması gerçekleşirse, Rusya'nın bunu savaş sebebi sayacağını belirtmişti.

Belçika, Ukrayna'ya mali desteğin AB'nin ortak borçlanmasıyla sağlanmasını uygun buluyor.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda euroya güveni zedeleyebileceğinden endişe ediyor.

Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde de görüşülmesi bekleniyor.