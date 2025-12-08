İsrail, Batı Şeria'da 2 ailenin yaşadığı evleri yıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Batı Şeria'daki kanunsuz yerleşimleri ve işgali devam ederken, ordunun işlediği suçlardan biri daha raporlandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi ve tarım için kullanılan bir yapıyı yıktı.

EVLERDE 14 FİLİSTİNLİ YAŞIYORDU

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde Ramallah'ın batısındaki Budrus köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri köyde, Nidal ve Ahmed Muhammed Abdulhallak adlı 2 Filistinli kardeşin 150 metrekarelik evleri ile tarım amacıyla kullanılan bir yapıyı yıktı.

Yıkılan evlerde 14 Filistinli yaşıyordu.

İTİRAZA CEVAP VERİLMEDİ

İsrail makamlarının 3 ay önce evler hakkında yıkım kararı verdiği bildirildi.

Nidal Abdulhallak'ın karara itiraz ettiği, ancak mahkemeden itiraza cevap verilmeden ve iki ev de köyün planı içinde yer almasına rağmen İsrail makamlarının yıkımı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.