93 Arakanlı Müslüman Endonezya'ya ulaştı: Üzeri örtülmüş 6 ceset bulundu

AA

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulüm sürüyor...

Zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Arakanlı Müslümanlar daha iyi bir hayat ümidiyle göç ediyor.

Söz konusu göçler sırasında trajedik olaylar da meydana geliyor.

Yaşanan son olay ise, Jakarta Globe gazetesinin haberinde yer aldı.

ÜZERİ ÖRTÜLMÜŞ 6 CESET BULUNDU

Söz konusu habere göre, 93 Arakanlı Müslüman, Endonezya'nın Açe bölgesindeki bir sahile yasa dışı yollarla ulaştı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, sahile ulaşan Arakanlı Müslümanların yanında yere serilmiş ve üzeri örtülmüş 6 cesedin bulunduğu bildirildi.

DENİZDEYKEN ÖLDÜLER

Doğu Açe'nin Sağlık Departmanı Başkanı Münavir, yaptığı açıklamada, ilk bulguların, 6 kişinin denizdeyken öldüğünü gösterdiğini aktardı.

Öte yandan, bu kişilerin kesin ölüm nedeninin araştırıldığını kaydeden Münavir, cesetlerin prosedürler gereği henüz defnedilmediğini bildirdi.

2 BİN 26 ARAKANLI MÜSLÜMAN TEKNELERLE ENDONEZYA'YA GELDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Kasım 2023'ün ortalarından 20 Eylül 2024'e kadar 2 bin 26 Arakanlı Müslüman, teknelerle Endonezya'ya ulaştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ETNİK TEMİZLİK SÜRÜYOR

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış; olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmakta bulmuştu.

BANGLADEŞ, 1 MİLYONA YAKIN ARAKANLI MÜSLÜMAN'A EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman'a Bangladeş, ev sahipliği yapıyor.