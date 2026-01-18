AB liderlerinden Grönland konusunda olağanüstü toplantı kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland bağlamında AB üyesi ülkelerin uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve ulusal egemenlik prensiplerinde birlik içerisinde olduğunu belirtti.

ÜLKE LİDERLERİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILACAK

Danimarka ve Grönland'a destek ile özellikle NATO aracılığıyla Arktik'te ortak transatlantik güvenlik çıkarlarının tanınmasında hemfikir olduklarını vurgulayan Costa, üye ülkelerin Washington tarafından açıklanan gümrük vergilerinin transatlantik ilişkileri zedeleyeceği ve AB-ABD ticaret anlaşmasına uygun olmadığı konusunda da anlaştığını kaydetti.

Costa ayrıca, "her türlü zorlamaya" karşı kendilerini savunmaya ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda ABD ile işbirliğini sürdürmeye hazır olma konularında da benzer düşüncede olduklarını aktararak, "önümüzdeki günlerde" ülke liderleriyle olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.